Sakarya’da kız öğrenci yurdunda patlama! Ölen ya da yaralanan olmadı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, özel bir kız öğrenci yurdunun mutfak bölümünde patlama meydana geldi. Patlama sonrası mutfak kısmında büyük hasar oluştu. Patlamanın kesin nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayda yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenci ilçedeki otellere yerleştirildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası mutfak kısmında büyük hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

RAPOR SONRASI NETLİK KAZANACAK

İtfaiye ekipleri mutfak bölümünde teknik inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeninin hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla yaralanan olmazken, yurtta kalan 35 öğrenci ise ilçede bulunan otellere yerleştirildi.

Sakarya’da kız öğrenci yurdunda patlama! Ölen ya da yaralanan olmadı 2


Kaynak: DHA

