Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu! ASAL Araştırma paylaştı: Ne Yavaş ne İmamoğlu ne Demirtaş ne Özel

ASAL Araştırma tarafından son yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Türkiye'yi kim yönetsin?" sorusu soruldu. Birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken; "Hiçbiri" diyenlerin oranının yüzde 19,9'la ikinci sırada yer alması dikkat çekti. Üçüncü sırada gelen isim ve aldığı oran ise dikkat çekti. İşte son anketteki çarpıcı sonuçlar...

Devrim Karadağ

Son anket çalışması ASAL Araştırma ve Danışmanlık'tan geldi. 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçları dikkat çekerken; 2 bin 200 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yöneltildi.

İLK SIRADA ERDOĞAN VAR

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 23,2 ile ilk sırada yer aldı.

Erdoğan'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 14,0 ile takip ederken, Ekrem İmamoğlu yüzde 11,3 oranında destek gördü.

DEMİRTAŞ, ÖZGÜR ÖZEL'İ GERİDE BIRAKTI

Listenin devamında Selahattin Demirtaş yüzde 6,0, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 5,9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 3,7 oranında tercih edildi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,4, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,8 oy aldı.

"HİÇBİRİ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 20'YE YAKLAŞTI

Ankette "Diğer" yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,5 olurken, dikkat çeken bir başka sonuç ise "Hiçbiri" diyenlerin oranının yüzde 19,9'a ulaşması oldu.

"Fikrim yok/ Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

Anket sonuçlarına göre sıralama şu şekilde oluştu;

  • Recep Tayyip Erdoğan: %23,2
  • Mansur Yavaş: %14,0
  • Ekrem İmamoğlu: %11,3
  • Selahattin Demirtaş: %6,0
  • Özgür Özel: %5,9
  • Devlet Bahçeli: %3,7
  • Müsavat Dervişoğlu:%3,3
  • Ümit Özdağ:%2,4
  • Yavuz Ağıralioğlu:%2,0
  • Fatih Erbakan:%1,8
  • Diğer:%3,5
  • Hiçbiri:%19,9
  • Fikrim yok/Cevap yok:%3,0
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu anket sonuçları Özgür Özel Selahattin Demirtaş anket recep tayip erdoğan
