HABER

Kapat
Savaşta 18. gün! İşgal planı devrede: Orduya yerleşim yerlerini yıkma yetkisi verildi
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Savaşta 18. gün! İşgal planı devrede: Orduya yerleşim yerlerini yıkma yetkisi verildi

Dünyanın endişeyle izlediği savaşta 18. güne girildi. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından hem Tahran'a hem Tel Aviv'e füzeler karşılıklı olarak füzeler atıldı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyi için işgal hazırlığına başladı. Orduya yerleşim yerlerini yıkma yetkisi verildi.

Ufuk Dağ

Orta Doğu füzeler bir kez daha peş peşe havalandı. İsrail Tahran ve Beyrut'a saldırdı. İran'ın da İsrail'e attığı füzeler görüntülendi. Sirenler bir kez daha çaldı. Ayrıca savaşın başından bu yana yaralanan ABD'li askerlerin sayısı da açıklandı. İşte hareketliliğin bitmediği bölgede dakika dakika yaşananlar...

06.00

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZELER

ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan İsrail'e atılan füzeler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.

05.40

TAHRAN VE BEYRUT'A SALDIRI

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

05.30

BAE'NİN HAVA SAHASI AÇILDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

05.10

İSRAİL'DE YENİDEN SİRENLER ÇALDI

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

05.09

LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

04.15

YERLEŞİM BÖLGELERİNİ YIKMA YETKİSİ VERİLDİ

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları düzenleyen İsrail'in, sınır hattının Lübnan tarafında kalan yerleşim bölgelerini tamamen yıkıp buraları işgal ederek asker konuşlandırmayı planladığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın "ayrıntılara vakıf kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi.

Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü.

Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.

01.50

YARALANAN ABD'Lİ ASKER SAYISI AÇIKLANDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Lübnan abd saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.