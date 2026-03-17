Savaşta 18. gün! İşgal planı devrede: Orduya yerleşim yerlerini yıkma yetkisi verildi

Orta Doğu füzeler bir kez daha peş peşe havalandı. İsrail Tahran ve Beyrut'a saldırdı. İran'ın da İsrail'e attığı füzeler görüntülendi. Sirenler bir kez daha çaldı. Ayrıca savaşın başından bu yana yaralanan ABD'li askerlerin sayısı da açıklandı. İşte hareketliliğin bitmediği bölgede dakika dakika yaşananlar...

06.00 İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZELER ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan İsrail'e atılan füzeler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.

05.40 TAHRAN VE BEYRUT'A SALDIRI İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

05.30 BAE'NİN HAVA SAHASI AÇILDI Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçici olarak kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını duyurdu.

05.10 İSRAİL'DE YENİDEN SİRENLER ÇALDI ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

05.09 LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

04.15 YERLEŞİM BÖLGELERİNİ YIKMA YETKİSİ VERİLDİ Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için kara saldırıları düzenleyen İsrail'in, sınır hattının Lübnan tarafında kalan yerleşim bölgelerini tamamen yıkıp buraları işgal ederek asker konuşlandırmayı planladığı belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın "ayrıntılara vakıf kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi İsrail ordusuna, sınıra yakın Lübnan yerleşim bölgelerini yıkma yetkisi verdi. Kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine Hizbullah'ın dizginlenmesi konusunda baskı uygulamak için yıkım sırasında müzakere masasına oturacağını ileri sürdü. Sınıra yakın bölgelerde yaşayan Lübnan halkını zorla yerinden eden İsrail, buralardaki yıkımın tamamlanmasının ardından işgal ederek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Hizbullah da İsrail'in geniş çaplı kara saldırılarına karşı hazırlıklarını sürdürürken tanksavar ateşi, sabotaj, gerilla savaşı ve İsrail birliklerine baskınlar yapmayı planlıyor.