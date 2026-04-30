Polisten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre operasyon Dinar ilçesinde gerçekleştirildi. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda önceden belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde,

7 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 850 TL para ele geçirdi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan İ.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır