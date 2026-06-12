ABD’den Tunceli'deki 3 noktayı işaret etti: Gülistan Doku'nun cesedi için gözler yeraltında

Gülistan Doku’nun kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen soruşturmadaki hareketlilik sürüyor. ABD’de yakalanan ve Türkiye’ye iadesi beklenen firari şüpheli Umut Altaş’ın, “Cesedin tam yerini bilmiyorum” diyerek bazı noktaları işaret etmesinin ardından Tunceli’de yeni arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında üç noktada yerin altını üç boyutlu görüntüleyen cihazlarla inceleme yapıyor.

UMUT ALTAŞ ABD'DE TUTUKLANDI

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. ABD’de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"CESEDİN YERİNİ TAM BİLMİYORUM"

Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.

YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARIYLA ARAMA BAŞLADI

Altaş’ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla önceki günlerde aramalar başlatıldı.

3 NOKTA DİDİK DİDİK TARANIYOR

Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor.

YER ALTINDAN ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ ELDE EDİLİYOR

Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

İşte arama çalışmalarından yansıyan görüntüler:



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır