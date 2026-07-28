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Site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun havuzda cansız bedeni bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık bir saat sonra sitenin yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun havuzda cansız bedeni bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 197. Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Kadir Tohum bir anda ortadan kayboldu.

Site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun havuzda cansız bedeni bulundu 1

BURSA'DA SİTE HAVUZUNDA ACI OLAY

Çocuğun kaybolduğunu fark eden ailesi ve yakınları, Kadir’i bulabilmek için çevrede arama yapmaya başladı. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından çoçuk, sitenin yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun havuzda cansız bedeni bulundu 2

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAVUZDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çocuk havuzdan çıkarılırken, sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa kalp masajı yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun havuzda cansız bedeni bulundu 3

ANNE VE BABANIN YÜREK YAKAN FERYADI

Kadir’in ölüm haberini alan annesi Şahade ve babası Mehmet Tohum büyük üzüntü yaşadı. Sinir krizi geçiren acılı anne, hastanenin müdahale odasının girişinde gözyaşlarına boğularak, "Kadir çık annem oradan" diye feryat etti.

Site içerisinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun havuzda cansız bedeni bulundu 4

Anne ve babanın yaşadığı büyük acı yürekleri dağlarken, 2 yaşındaki Kadir’in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa havuz bebek boğulma
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