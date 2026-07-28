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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında imzalanan ve günde Irak'tan 1 milyon varil petrol alımını içeren anlaşma hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Erdoğan ayrıca bu gelişmeyi 'tarihi adım' olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider Türkiye ile Irak arasında imzalanan bugün imzalanan anlaşma ve enerji ortaklığıyla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi adım olarak niteledi! Irak la günde 1 milyon varil petrol anlaşması 1

"BÖLGEMİZİN KALKINMA VE REFAHLA ANILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Irak ile yakaladığımız bu ivmeyi daha ileri noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Biz de Türkiye olarak kendilerine her türlü noktada destek vermeye hazırız. İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Yanı başımızdaki savaş ortamının etkisiyle görüşmelerimizde güvenlik, terörle mücadele, enerji ve ulaştırma konuları bir hayli yer tuttu.

Komşumuz Irak bu savaş ve istikrarsızlık ortamından en çok etkilenen ülkelerden biridir. Bölgemizin artık savaş ve çatışmayla değil, kalkınma ve refahla anılması için çaba gösteriyoruz.

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuz için Irak ile görüşme halindeyiz. Terörü kalıcı olarak gündemden çıkaracağız. Irak ile stratejik adımlar attık.

ERDOĞAN 'TARİHİ ADIM' OLARAK NİTELEDİ

Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur. İklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun yönetimiyle ilgili iş birliği konusundaki irademiz nettir. Irak ile kapsamlı enerji anlaşması imzaladık.

"TÜRKİYE'YE 1 MİLYON VARİL PETROL"

Türkiye'ye 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan 'Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın.' dedi.

Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur."

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Anahtar Kelimeler:
Irak Petrol erdoğan
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