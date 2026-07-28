Serinlemek için girdiği suda boğuldu

Alınan bilgiye göre olay, Andırın İlçesi’ne bağlı Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki R.Ç. isimli vatandaş serinlemek için Değirmendere Şelalesi'ndeki Boynuyoğunlu Akaryasu’na girdi.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİ CANINDAN OLDU

Vatandaştan haber alamayan çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar vatandaşın cansız bedenini sudan çıkardı. R.Ç.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır