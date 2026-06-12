HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı! Başsavcılıktan açıklama geldi

İçerik devam ediyor

Sakarya'da bir Cumhuriyet Savcısı ile minibüs şoförü arasında yaşanan trafik tartışması araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından savcı hakkında adli ve idari soruşturma başlatılırken, minibüs şoförüyle ilgili de işlem yapıldığı açıklandı.

Araç kamerasına yansıyan trafik gerilimi, savcı hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayla yeni bir boyut kazandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs şoförü S.K. arasında trafikte yaşanan tartışma, araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Olay, dün Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, minibüs şoförü S.K. ile otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma minibüsün araç kamerasına yansıdı. B.Y.Ç.’nin Sakarya Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı! Başsavcılıktan açıklama geldi 1

“10.06.2026 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesinde trafikte meydana gelen ve bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden ‘Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi’, ‘Basit Yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından adli işlem başlatılmıştır.”

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı! Başsavcılıktan açıklama geldi 2

Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı hakkında, çeşitli maddelerden adli ve idari soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

“2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4. maddesinde yer alan ‘Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek’ fiiline ilişkin düzenleme kapsamında, Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı! Başsavcılıktan açıklama geldi 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakırköy E5'te motosiklet direğe çarptı: : 2 ölüBakırköy E5'te motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü
Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralıTekirdağ'da kimya fabrikasında patlama; 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Savcı Şoför trafik kavga Minibüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Trump konuştu petrol fiyatları 90 doların altına geriledi

Trump konuştu petrol fiyatları 90 doların altına geriledi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.