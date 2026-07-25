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Bolu'da itfaiye stajının sonu sulu şakayla bitti

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde stajını tamamlayan öğrenci, son gününde meslektaşlarının sulu şakasıyla uğurlandı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'da itfaiye stajının sonu sulu şakayla bitti

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yapan öğrenci, eğitim süresince yangına müdahale, kurtarma ve hayat kurtarma çalışmalarına katıldı. Mesleğin inceliklerini uygulamalı olarak öğrenen öğrenci, stajının son gününde ise itfaiye personelinin bir sürpriziyle karşılaştı.

Bolu da itfaiye stajının sonu sulu şakayla bitti 1

İTFAİYE STAJYERLERİNE 'SULU' SÜRPRİZ

Havanın sıcak olmasını fırsat bilen itfaiyeciler, stajyer öğrenciyi itfaiye hortumuyla ıslattı. Ardından köpükle fırçalanan öğrenci, yeniden hortumla su tutularak yıkandı. İtfaiye personeli, öğrenciye meslek hayatında başarılar diledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu da itfaiye stajının sonu sulu şakayla bitti 2

Bolu da itfaiye stajının sonu sulu şakayla bitti 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu İtfaiye
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