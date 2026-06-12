SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor! Ankara'ya gönderildi
Son dakika haberi: Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
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