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SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor! Ankara'ya gönderildi

Son dakika haberi: Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor! Ankara'ya gönderildi
Devrim Karadağ

Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

SON DAKİKA | Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor! Ankara ya gönderildi 1

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Muhsin Yazıcıoğlu BBP Büyük Birlik Partisi son dakika
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