Kırşehir’de ayarı düşük 53 altınla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kuyumcular bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli hareketler sergileyen İ.T. ve A.A. isimli kişiler polis tarafından yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 adet ayarı düşük tam altın ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin farklı kuyumculara ayarı düşük 7 tam altın sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise, ayarı düşük 38 tam altın, 859 bin 400 TL ve 11,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet işlemeleri tamamlanan İ.T., ve A.A., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

