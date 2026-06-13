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Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Brezilya'nın Limeira kentinde 21 yaşındaki genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Bungee jumping yapan kadın güvenlik halatları bağlanmadan 40 metreden atıldı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Limeira kentinde 21 yaşındaki bir kadın, köprüde düzenlenen "bungee jumping" (halatla yüksekten atlama) etkinliği sırasında güvenlik halatları bağlanmadan çalışanlar tarafından yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı atıldı. Halatların bağlanmasının unutulduğunun fark edilmesi üzerine yetkililer duruma müdahale etti. Kadının olayda hayatını kaybettiği açıklandı.

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar 1

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olay kısa sürede yerel basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kadının güvenlik teçhizatı bağlanmadan köprüden atıldığı anların görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar 2

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel kaynaklar, kazanın ardından bazı organizatörlerin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Yetkililerin polis helikopteri desteğiyle başlattığı operasyon sonucunda, olayla bağlantılı ve aralarında olay yerinden kaçan 2 kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar 3

Yerel basındaki iddialara göre, hayatını kaybeden kadının nişanlısı da etkinlik sırasında köprüde bulunuyordu. Nişanlısının, genç kadının ölüm haberini almasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar 4

Sao Paulo polisi, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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