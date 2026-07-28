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Ot yangını paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle kısa süreli paniğe neden olurken, yangında ağaçlık alanda zarar gördü.

Ot yangını paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Karadirek köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, arazözlerle yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında ağaçlık alanda zarar gördü. Ekiplerin bölgede yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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