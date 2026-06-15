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Sürüklenen tekne haberinden dolayı gazeteciye silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kontrolden çıkarak sürüklenen tekne haberinden dolayı Gazeteci Hüseyin Bozkurt, yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. Muhabirin aracına ilk önce sopalarla saldıran grup, daha sonra takip edip aracına silahla ateş açtı.

Sürüklenen tekne haberinden dolayı gazeteciye silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Şanlıurfa Valiliği, Halfeti ilçesinde kontrolden çıkan bir tür teknesindeki ziyaretçilerin Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın müdahalesi sonucu tahliye edildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Sürüklenen tekne haberinden dolayı gazeteciye silahlı saldırı 1

TEKNECİLER GAZETECİYE SALDIRDI

Yaşanan olay yerel ve ulusal basında yankı uyandırdı. Haberin İHA muhabiri Hüseyin Bozkurt tarafından servis edildiğini iddia eden tekneciler, ilk önce sosyal medya üzerinden tehditlerde bulundu. Daha sonra yaklaşık 20 kişilik grup, muhabire sopalarla saldırdı. Aracına zarar veren grup, daha sonra takip ettikleri araca silahla ateş açtı. Yaşanan saldırıda şans eseri gazeteci ve yanındaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETTE BULUNDU

Saldırı sonrası Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınan Bozkurt, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa saldırı gazeteci
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