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Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye’yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede, diğer bölgesel konular da ele alındı.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye’yi kabul etti

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Ankara’da Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye ve beraberindeki Hamas heyetini kabul etti. Bakan Fidan, yeni seçildiği görevinde Halil Hayye'ye başarılar diledi. Hayye, Gazze ve Batı Şeria’daki durum hakkında bilgi verdi; Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs’te kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Hayye’yi kabul etti 1

ANKARA'DA FİDAN-HAYYE GÖRÜŞMESİ

Hamas’ın, barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Hayye, Filistinliler arası uzlaşı süreci hakkında da bilgi verdi.
Bakan Fidan, Filistinlilerin davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklendiğini yineledi. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, Netanyahu hükümetinin Gazze'de ve Batı Şeria’da işlediği suçların ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarının uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladığını ve Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini ifade etti.

GAZZE BARIŞ SÜRECİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini, bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede, diğer bölgesel konular da ele alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Gazze Hamas
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