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Bolu'da kazaya karışan alkollü sürücü, "4-5 saat önce içmiştim" dedi; 25 bin lira ceza yedi

Bolu’da SUV ile motosikletin çarpıştığı kazada, 0,97 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, polise "4-5 saat önce içmiştim" diyerek itiraz etti. Sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da kazaya karışan alkollü sürücü, "4-5 saat önce içmiştim" dedi; 25 bin lira ceza yedi

Kaza, Alpagut Mahallesi 174’üncü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 14 BR 812 plakalı SUV, yol üzerinde duran otomobili geçmek için karşı şeride geçtiği sırada, Y.E. idaresindeki 14 ACE 766 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Bolu da kazaya karışan alkollü sürücü, "4-5 saat önce içmiştim" dedi; 25 bin lira ceza yedi 1

ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN İLGİNÇ MAZERET: "4-5 SAAT ÖNCE İÇMİŞTİM"

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.E. yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen Y.E., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, SUV sürücüsü E.K.’nin 0,97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bolu da kazaya karışan alkollü sürücü, "4-5 saat önce içmiştim" dedi; 25 bin lira ceza yedi 2

25 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü E.K., polis ekiplerine "4-5 saat önce alkol içmiştim" diyerek itiraz etti. E.K.’ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Bolu kaza
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