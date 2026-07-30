Otomobil şarampole yuvarlandı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü ile Karabörk köyü arasındaki kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Kerim Saatçi (21) yönetimindeki 28 ADC 335 plakalı otomobil, Yeşilyurt köyü istikametinden Karabörk köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

DERE YATAĞINA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdehalede araçta yolcu olarak bulunan Almina Değerli (2), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan araç sürücüsü İlyas Kerim Saatçi ile diğer yolcular Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Alucra İlçe Devlet Hastabesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır