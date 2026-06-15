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Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

ABD-İran müzakere görüşmelerinin aracı ülkesi Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamayla ABD ile İran arasında anlaşmanın resmen gerçekleştiğini duyurdu. Şerif, "Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ile İran arasındaki Barış Anlaşması'nın ulaşıldığını gururla duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağı anlaşmanın Lübnan'ı da kapsayacağı belirtildi. Trump ise, "Hürmüz'de ablukayı kaldırıyorum" açıklamasını yaptı.

Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı
Mustafa Fidan

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden müzakereler barış anlaşmasıyla sonuçlandı. Arabulucu ülke Pakistan tarafından yapılan açıklamada, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığı bildirildi.

Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı 1

KRİTİK GELİŞMEYİ PAKİSTAN DUYURDU: ABD-İRAN ANLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pakistan lideri Şerif, şu ifadeleri kullandı;

Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı 2

"Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Barış Anlaşması'nın ulaşıldığını gururla duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir.

Resmi imza töreni Cuma günü, 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecektir.

Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı 3

Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki bağlılıkları için Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek isteriz. Bu arabuluculuk çabasında kardeşlerimize, Katar Devleti'nin büyük liderliğine de bu anlaşmaya ulaşmada sağladıkları destek için içten takdirlerimizi sunmak isteriz. Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliklerine de özel olarak teşekkür ederim, yaptıkları büyük katkılar için.

Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı 4

Anlaşma artık yürürlükte olduğuna göre, arabulucular bu hafta bir dizi toplantıyı kolaylaştıracak. Bu uygulama öncesi tartışmalar, teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temeli oluşturacaktır."

TRUMP: "HÜRMÜZ'DE ABLUKAYI KALDIRIYORUM"

Pakistan'ın ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaşın başlamasıyla birlikte kurulan ABD ablukasını kaldırdığını duyurdu.

Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı 5

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Anahtar Kelimeler:
Müzakere İran Pakistan abd
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