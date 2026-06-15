Arabulucu ülke Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden müzakereler barış anlaşmasıyla sonuçlandı. Arabulucu ülke Pakistan tarafından yapılan açıklamada, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığı bildirildi.

KRİTİK GELİŞMEYİ PAKİSTAN DUYURDU: ABD-İRAN ANLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pakistan lideri Şerif, şu ifadeleri kullandı;

"Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Barış Anlaşması'nın ulaşıldığını gururla duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir.

Resmi imza töreni Cuma günü, 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirilecektir.

Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki bağlılıkları için Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek isteriz. Bu arabuluculuk çabasında kardeşlerimize, Katar Devleti'nin büyük liderliğine de bu anlaşmaya ulaşmada sağladıkları destek için içten takdirlerimizi sunmak isteriz. Bu bağlamda, Suudi Arabistan Krallığı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliklerine de özel olarak teşekkür ederim, yaptıkları büyük katkılar için.

Anlaşma artık yürürlükte olduğuna göre, arabulucular bu hafta bir dizi toplantıyı kolaylaştıracak. Bu uygulama öncesi tartışmalar, teknik görüşmeler ve resmi imza töreni için temeli oluşturacaktır."

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

TRUMP: "HÜRMÜZ'DE ABLUKAYI KALDIRIYORUM"

Pakistan'ın ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaşın başlamasıyla birlikte kurulan ABD ablukasını kaldırdığını duyurdu.