HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'de kriz yaratan 'figüran' iddiası: Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifade verecek

CHP'nin üye katılım törenindeki "paralı figüran" iddiaları hararetli bir tartışma yaratırken yargıya da taşınmıştı. Olayla ilgili gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı.

CHP'de kriz yaratan 'figüran' iddiası: Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifade verecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin geçtiğimiz günlerdeki üye katılım töreninde ortaya çıkan 'figüran' iddiası gündemdeki yerini koruyor. Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirilmişti.

CHP de kriz yaratan figüran iddiası: Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifade verecek 1

GÜRSEL TEKİN'DEN FİGÜRAN İDDİALARINA SUÇ DUYURUSU

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP de kriz yaratan figüran iddiası: Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifade verecek 2

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Törene cast ajansından şahıslar getirildiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı de soruşturma başlatmıştı.

TİMUR SOYKAN VE FATİH ALTAYLI İFADE VERECEK

Gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı, soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na ifadeye çağrıldı.

İlginizi Çekebilir

CHP törenine “figüran” götürüldüğü iddiasına cast ajansından açıklama

CHP törenine “figüran” götürüldüğü iddiasına cast ajansından açıklama

 CHP’deki ‘figüran’ krizi! Ajans sahibinin savunması Abdulkadir Selvi’yi de kızdırdı

CHP’deki ‘figüran’ krizi! Ajans sahibinin savunması Abdulkadir Selvi’yi de kızdırdı

 Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

 "CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası

"CHP törenindeki genç tanıdık çıktı" iddiası

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Honor X7e'nin abisi: Honor X7e Plus duyuruldu!Honor X7e'nin abisi: Honor X7e Plus duyuruldu!
Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandıEuro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı CHP Timur Soykan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.