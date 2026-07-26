CHP törenine "figüran" götürüldüğü iddia edilmişti! Cast ajansından açıklama geldi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı rozet törenine cast ajansının 950 TL’ye seyirci gönderdiği iddia edildi.

Tv100'de yer alan habere göre, iddiaların göbeğindeki Merss Ajans açıklama yayınladı ve para almadıklarını söyledi.

İşte cast ajansının o açıklaması:

"25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin olarak, sosyal mecralarda ve kamuoyunda yer alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.

CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş’a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.

Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır.Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür.

Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz.Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla...

Merss Production"