Honor X7e'nin abisi: Honor X7e Plus duyuruldu!

Honor, mayıs ayında piyasaya sürülen Honor X7e’nin geliştirilmiş sürümü Honor X7e Plus’ı resmen tanıttı.

HONOR X7E PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre, Honor X7e Plus’ın ekranı 6,87 inç büyüklüğünde. Cihazda 720p çözünürlüklü TFT LCD panel kullanılıyor.

Telefon, standart Honor X7e’den 600 mAh daha yüksek kapasite sunan 8.100 mAh bataryaya sahip.

Telefonun şarj hızı ise 45W ile sınırlı kalmaya devam ediyor.

Honor, daha büyük bataryanın yanında cihaza tam IP69K koruması da ekledi. Bu koruma, yüksek sıcaklıklı basınçlı su püskürtmelerini kapsıyor. Şirket ayrıca telefonun 2,5 metreden düşmeye karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor.

SNAPDRAGON 4 GEN 4 İŞLEMCİYLE GELİYOR

Honor X7e Plus’a Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 işlemci güç veriyor.

Telefon; 6 GB veya 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Kamera tarafında standart Honor X7e’ye kıyasla değişiklik yapılmadı. Plus modeli de 50 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamerayla geliyor.

Honor X7e Plus, Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 işletim sistemiyle çalışıyor.

Cihazda AI Image to Video 2.0, AI Eraser, AI Recorder ve Magic Portal dahil Honor’ın tüm yapay zekâ araçları bulunuyor.

HONOR X7E PLUS'IN FİYATI NE KADAR?

Honor X7e Plus; Velvet Black, Meteor Silver ve Desert Gold renk seçenekleriyle sunuluyor.

Telefonun Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki başlangıç fiyatı 899 AED olarak açıklandı. Bu tutar yaklaşık 245 dolara karşılık geliyor.