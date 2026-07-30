HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Honor X7e'nin abisi: Honor X7e Plus duyuruldu!

Honor, Honor X7e Plus'ı tanıttı. Honor X7e’nin geliştirilmiş sürümü olan telefon; 8.100 mAh batarya, Snapdragon 4 Gen 4 işlemci ve IP69K sertifikasıyla geliyor.

Honor X7e'nin abisi: Honor X7e Plus duyuruldu!
Enes Çırtlık

Honor, mayıs ayında piyasaya sürülen Honor X7e’nin geliştirilmiş sürümü Honor X7e Plus’ı resmen tanıttı.

HONOR X7E PLUS'IN ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre, Honor X7e Plus’ın ekranı 6,87 inç büyüklüğünde. Cihazda 720p çözünürlüklü TFT LCD panel kullanılıyor.

Telefon, standart Honor X7e’den 600 mAh daha yüksek kapasite sunan 8.100 mAh bataryaya sahip.

Telefonun şarj hızı ise 45W ile sınırlı kalmaya devam ediyor.

Honor, daha büyük bataryanın yanında cihaza tam IP69K koruması da ekledi. Bu koruma, yüksek sıcaklıklı basınçlı su püskürtmelerini kapsıyor. Şirket ayrıca telefonun 2,5 metreden düşmeye karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor.

SNAPDRAGON 4 GEN 4 İŞLEMCİYLE GELİYOR

Honor X7e Plus’a Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 işlemci güç veriyor.

Telefon; 6 GB veya 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Kamera tarafında standart Honor X7e’ye kıyasla değişiklik yapılmadı. Plus modeli de 50 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamerayla geliyor.

Honor X7e nin abisi: Honor X7e Plus duyuruldu! 1

Honor X7e Plus, Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 işletim sistemiyle çalışıyor.

Cihazda AI Image to Video 2.0, AI Eraser, AI Recorder ve Magic Portal dahil Honor’ın tüm yapay zekâ araçları bulunuyor.

HONOR X7E PLUS'IN FİYATI NE KADAR?

Honor X7e Plus; Velvet Black, Meteor Silver ve Desert Gold renk seçenekleriyle sunuluyor.

Telefonun Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki başlangıç fiyatı 899 AED olarak açıklandı. Bu tutar yaklaşık 245 dolara karşılık geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandıEuro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı
Ankara'da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldiAnkara'da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

20 TL'ye mal oluyor ama fiyatı 15 TL 'Alımı durdurdu durduracak'

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.