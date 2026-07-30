Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı

SCS Software, Euro Truck Simulator 2 için geliştirilen Türkiye DLC’si "Soul of Anatolia" üzerinde çalışmalarını sürdürürken, DLC'ye dair bazı 3D modelleri paylaştı.

PAYLAŞILAN MODELLER NİHAİ İÇERİĞİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ

SCS Software, gösterilen varlıkların ilerleyen dönemde gelecek içeriklerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirtti.

Varlık ekibinin, geliştirme sürecinin tamamı boyunca yeni modeller hazırlamayı sürdürdüğünü aktaran şirket, paylaşılan örneklerin, nihai üründe yer alacak varlıkların yalnızca bir kısmını temsil ettiğini ifade etti.

Öte yandan, modellerin, araştırma ekibinin çalışmaları ve harita ile varlık ekiplerinin yakın iş birliği doğrultusunda bölgenin mimarisini ve karakterini yansıtacak şekilde hazırlandığı belirtildi.

YAKLAŞIK 300 YENİ GENEL AMAÇLI VARLIK PLANLANIYOR

SCS Software'a göre, hazırlanan modeller, DLC üzerinde çalışan ekip tarafından zaman içinde haritaya ekleniyor. Bu varlıklar, genişleme paketindeki kasabaların, şehirlerin ve diğer konumların şekillendirilmesine yardımcı oluyor.

Şirket, gösterilenlere benzer yaklaşık 300 yeni genel amaçlı varlık oluşturmayı planlıyor.

Bunlara ek olarak önemli binaların kolayca tanınabilmesi için her zamanki gibi simge yapı varlıkları da hazırlanacak. Şirket, bu yapıları gelecek blog paylaşımlarında göstermeyi planlıyor.

Soul of Anatolia DLC'si halihazırda oyuncular tarafından Steam istek listelerine eklenebiliyor.