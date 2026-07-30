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Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı

SCS Software, Euro Truck Simulator 2 için geliştirdiği Soul of Anatolia DLC’sinde kullanılacak yeni 3D modellerden bazılarını gösterdi.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı
Enes Çırtlık

SCS Software, Euro Truck Simulator 2 için geliştirilen Türkiye DLC’si "Soul of Anatolia" üzerinde çalışmalarını sürdürürken, DLC'ye dair bazı 3D modelleri paylaştı.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 1

PAYLAŞILAN MODELLER NİHAİ İÇERİĞİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ

SCS Software, gösterilen varlıkların ilerleyen dönemde gelecek içeriklerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirtti.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 2

Varlık ekibinin, geliştirme sürecinin tamamı boyunca yeni modeller hazırlamayı sürdürdüğünü aktaran şirket, paylaşılan örneklerin, nihai üründe yer alacak varlıkların yalnızca bir kısmını temsil ettiğini ifade etti.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 3

Öte yandan, modellerin, araştırma ekibinin çalışmaları ve harita ile varlık ekiplerinin yakın iş birliği doğrultusunda bölgenin mimarisini ve karakterini yansıtacak şekilde hazırlandığı belirtildi.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 4

YAKLAŞIK 300 YENİ GENEL AMAÇLI VARLIK PLANLANIYOR

SCS Software'a göre, hazırlanan modeller, DLC üzerinde çalışan ekip tarafından zaman içinde haritaya ekleniyor. Bu varlıklar, genişleme paketindeki kasabaların, şehirlerin ve diğer konumların şekillendirilmesine yardımcı oluyor.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 5

Şirket, gösterilenlere benzer yaklaşık 300 yeni genel amaçlı varlık oluşturmayı planlıyor.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 6

Bunlara ek olarak önemli binaların kolayca tanınabilmesi için her zamanki gibi simge yapı varlıkları da hazırlanacak. Şirket, bu yapıları gelecek blog paylaşımlarında göstermeyi planlıyor.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 7

Soul of Anatolia DLC'si halihazırda oyuncular tarafından Steam istek listelerine eklenebiliyor.

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 8

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 9

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 10

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 11

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 12

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 13

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 14

Euro Truck Simulator 2’nin Türkiye DLC’sinden yeni görseller yayınlandı 15

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Oyun harita
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