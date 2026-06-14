Son dakika | Damattan katliam! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü

Son dakika haberi: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi uzman çavuşun dehşetiyle sarsıldı. Korkunç olay saat 08.30 sıralarında Beşevler Mahallesi’nde Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi.

KAYINPEDERİNİN EVİNDE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Uzman çavuş M.G., bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah G.’nin ailesinin evine gitti. Silahını çıkaran Gezer, eşi Adilşah Gezer ile kayınbiraderi Gökhan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Keve Demir’i vurdu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Adilşah Gezer ile annesi Habibe, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Uzman çavuş sonra da intihara teşebbüs etti.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır