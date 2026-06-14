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Son dakika | Damattan katliam! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü

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Son dakika haberi: Hakkari’de bir uzman çavuş dehşet saçtı. Kayınpederinin evini basan adam kayınvalidesi, kayınbiraderi, baldızı ve eşini öldürdü. 4 kişiyi öldürerek ortalığı kan gölüne çeviren uzman çavuş sonra bir de kendi canına kıymaya kalktı.

Son dakika haberi: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi uzman çavuşun dehşetiyle sarsıldı. Korkunç olay saat 08.30 sıralarında Beşevler Mahallesi’nde Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi.

KAYINPEDERİNİN EVİNDE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Uzman çavuş M.G., bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah G.’nin ailesinin evine gitti. Silahını çıkaran Gezer, eşi Adilşah Gezer ile kayınbiraderi Gökhan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Keve Demir’i vurdu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Adilşah Gezer ile annesi Habibe, kardeşleri Gökhan ve Keve Demir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika | Damattan katliam! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü 1

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Uzman çavuş sonra da intihara teşebbüs etti.

Son dakika | Damattan katliam! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü 2

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Son dakika | Damattan katliam! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü 3

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Son dakika | Damattan katliam! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü 4

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika | Damattan katliam! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Uzman Çavuş Hakkari damat
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