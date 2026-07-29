Kamu zararı 16 milyon TL! Uşak Belediyesi'ne yeni operasyon... Özkan Yalım detayı dikkat çekti
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi.
29.07.2026 09:10
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Detaylar geliyor... Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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