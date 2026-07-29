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Aciller mide bulantısı şikayetleriyle doldu! Doktordan kritik uyarı geldi: Köy ürünlerine dikkat

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Çiğdem Berfin Sevinç

Mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurularda artış yaşanıyor. Acil servislerdeki yoğunluğa dikkat çeken Acil Tıp Uzmanı Dr. Bilal Çetin, henüz resmi bir salgın ilanı olmadığını ancak önümüzdeki 1-2 haftanın kritik olduğunu belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Son günlerde mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Özellikle Ankara'da gündeme gelen vakalar sonrası uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Bilal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil servislerde benzer şikayetlerle gelen hasta sayısının arttığını belirterek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Aciller mide bulantısı şikayetleriyle doldu! Doktordan kritik uyarı geldi: Köy ürünlerine dikkat 1

"HENÜZ RESMİ SALGIN İLANI YOK"

Nöbet sonrası değerlendirmelerde bulunan Dr. Çetin, henüz resmi makamlar tarafından ilan edilmiş bir salgın bulunmadığını ancak acil servislerde hasta profilinde belirgin bir artış gözlemlediklerini ifade etti.

Önümüzdeki 1-2 haftanın kritik olduğuna dikkat çeken Çetin, özellikle hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aciller mide bulantısı şikayetleriyle doldu! Doktordan kritik uyarı geldi: Köy ürünlerine dikkat 2

ARITMA SUYU YERİNE HAZIR SU TERCİH EDİN

Dr. Çetin, bu süreçte yalnızca çeşme suyuna değil, evlerde kullanılan su arıtma cihazlarından elde edilen sulara karşı da temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Olası su kaynaklı bulaş riskine karşı bir süre kapalı ve ambalajlı içme sularının tercih edilmesini önerdi.

Aciller mide bulantısı şikayetleriyle doldu! Doktordan kritik uyarı geldi: Köy ürünlerine dikkat 3

DIŞARIDAN YEMEK SİPARİŞ ETMEMEYE ÇALIŞIN

Uzman isim, restoran ve kafelerde kullanılan sebze ile meyvelerin yıkama suları ya da gıda hijyeninin her zaman denetlenemeyebileceğini belirterek, mümkün olduğunca evde hazırlanan taze ve sıcak yemeklerin tüketilmesini tavsiye etti.

Aciller mide bulantısı şikayetleriyle doldu! Doktordan kritik uyarı geldi: Köy ürünlerine dikkat 4

ÇİĞ VE KÖY ÜRÜNLERİNE KARŞI UYARDI

İşlenmemiş süt, açık peynir ve hijyenik koşullarda hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmeyen köy ürünlerinin bakteri taşıma riski oluşturabileceğini söyleyen Çetin, bu ürünlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aciller mide bulantısı şikayetleriyle doldu! Doktordan kritik uyarı geldi: Köy ürünlerine dikkat 5

İSHAL VE KUSMADA SIVI KAYBINA DİKKAT

İshal ve kusmanın vücutta ciddi sıvı ve mineral kaybına yol açabileceğini hatırlatan Dr. Bilal Çetin, gün boyunca yeterli miktarda temiz su tüketilmesini önerdi. Halsizlik, yüksek ateş, şiddetli kusma veya ishalin uzun sürmesi halinde ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

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