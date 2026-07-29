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ChatGPT kullananlar dikkat! Bu istekler artık geri çevriliyor

OpenAI’ın sohbet robotu ChatGPT, Agatha Christie gibi ünlü yazarların yazım tarzını kopyalaması yönündeki talepleri reddetmeye başladı.

ChatGPT kullananlar dikkat! Bu istekler artık geri çevriliyor
Enes Çırtlık

ChatGPT, ünlü yazarların yazım tarzını ve sesini kopyalama isteklerini geri çevirmeye başladı.

CHATGPT, ÜNLÜ YAZARLARIN ÜSLUBUNU TAKLİT ETMEYİ REDDEDİYOR

Webtekno'da yer alan habere göre, kullanıcılardan gelen bilgiler, ChatGPT’nin popüler yazarların benzersiz üslubunu ve sesini taklit etmeye yönelik komutları artık reddediğini ortaya koydu.

Bu engellemelerin hem hayatta olan hem de hayatını kaybetmiş yazarlar için geçerli olduğu tespit edildi. Latency tarafından yakın zamanda yayımlanan bir araştırma, ChatGPT'nin daha önce hayatını kaybetmiş yazarlar için bu tarz istekleri reddetmediğini ortaya koymuştu; bu da OpenAI tarafında yakın zamanda bir politika değişikliğine gidildiğini gösteriyor.

ChatGPT kullananlar dikkat! Bu istekler artık geri çevriliyor 1

İSTENDİĞİNDE UYARI YAPIYOR

Engadget tarafından yapılan testlerde, kayıp bir koca vakasını araştıran bir kadın hakkındaki gizemli hikaye için Agatha Christie'nin üslubunun kopyalanması istendiğinde chatbot olumsuz yanıt verdi. ChatGPT, "Agatha Christie'nin eserleri halen telif hakkı koruması altında, bu nedenle onun kendine has üslubunu birebir taklit eden bir metin sunamam," uyarısında bulundu. Ancak sistem, yazarın tanındığı temel özellikleri taşıyan ama tamamen özgün olan alternatif bir metin üretmeyi teklif etti.

ChatGPT kullananlar dikkat! Bu istekler artık geri çevriliyor 2

Yapay zekâ modellerinin üslup taklidi yaparken kullandığı veri setleri, genellikle telifli eserlerin taranmasıyla oluşturuluyor ve bu durum yasal zeminde ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu yüzden değişikliğin, OpenAI'ın halihazırda karşı karşıya olduğu telif hakkı davalarından korunmak ve yeni davaların önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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