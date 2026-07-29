Evde cam silme derdine son! Karcher temizleme robot fırsatını kaçırmayın

Cam temizliği yaparken yorulmaktan ve ulaşılması zor köşelerle mücadele etmekten bıktınız mı? Kärcher RCW 2 Extra Cam Temizleme Robotu, siz kahvenizi yudumlarken camlarınızı pırıl pırıl yaparak hayatınızı kolaylaştırıyor. Düşme emniyetli güvenli yapısı ve otomatik püskürtme sistemi sayesinde cam temizliğini zahmetsiz ve pratik bir deneyime çeviriyor. Hazır fiyatı 2.530 TL düşmüşken ev temizliğinde devrim yaratacak bu teknolojik yardımcıyı kaçırmayın!
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Güçlü emiş sistemi ve akıllı navigasyon teknolojisi sayesinde cam yüzeylerde güvenle tutunarak iz bırakmadan kusursuz bir temizlik sağlayan Karcher cam temizleme robotu, entegre su püskürtme mekanizması ve mikrofiber temizleme pedleriyle en zorlu kirleri bile zahmetsizce çözer. Yüksek katlı binalarda ve ulaşılması zor pencerelerde emniyet halatı ve kesintisiz güç desteğiyle tam güvenlik sunan cihaz, çerçeveli veya çerçevesiz farklı cam yüzeylerde kullanılabilmesiyle cam temizliğini riskli ve yorucu bir iş olmaktan çıkarır.
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Bu içerik 29 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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