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Evde cam silme derdine son! Karcher temizleme robot fırsatını kaçırmayın
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Evde cam silme derdine son! Karcher temizleme robot fırsatını kaçırmayın

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Evde cam silmek, özellikle yüksek katlarda ve geniş pencerelerde hem yorucu hem de tehlikeli. Saatlerce uğraşıp yine de iz kalmasından şikayet ediyorsanız Kärcher RCW 2 Extra tam size göre bir kolaylık sunuyor. Akıllı navigasyonu, güçlü emiş gücü ve sprey özelliğiyle camları lekesiz bir şekilde kendi kendine temizleyen bu robot, temizlik yükünüzü büyük oranda hafifletiyor. Üstelik şimdi 2.530 TL indirimle satışta!

Cam temizliği yaparken yorulmaktan ve ulaşılması zor köşelerle mücadele etmekten bıktınız mı? Kärcher RCW 2 Extra Cam Temizleme Robotu, siz kahvenizi yudumlarken camlarınızı pırıl pırıl yaparak hayatınızı kolaylaştırıyor. Düşme emniyetli güvenli yapısı ve otomatik püskürtme sistemi sayesinde cam temizliğini zahmetsiz ve pratik bir deneyime çeviriyor. Hazır fiyatı 2.530 TL düşmüşken ev temizliğinde devrim yaratacak bu teknolojik yardımcıyı kaçırmayın!

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Karcher RCW 2 Extra + Cam Temizleme Robotu

Evde cam silme derdine son! Karcher temizleme robot fırsatını kaçırmayın 1

Güçlü emiş sistemi ve akıllı navigasyon teknolojisi sayesinde cam yüzeylerde güvenle tutunarak iz bırakmadan kusursuz bir temizlik sağlayan Karcher cam temizleme robotu, entegre su püskürtme mekanizması ve mikrofiber temizleme pedleriyle en zorlu kirleri bile zahmetsizce çözer. Yüksek katlı binalarda ve ulaşılması zor pencerelerde emniyet halatı ve kesintisiz güç desteğiyle tam güvenlik sunan cihaz, çerçeveli veya çerçevesiz farklı cam yüzeylerde kullanılabilmesiyle cam temizliğini riskli ve yorucu bir iş olmaktan çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel bir ürün. Kalitesini belli ediyor. Kuallanımı son derece kolay. Yeterince yedek silme bez ve cam silme deterjanı içinde geliyor. Ufak bir doldurma kabı da var. İçine su ve deterjandan bir kaç damla yetiyor. Suyu da hemen bitmiyor. İlk çalıştırırken hemen hareket etmiyor olabilir. Bu durumda robotu cama biraz bastırmak yeterli oluyor. Hızlı çalışma modu eğer camınız çok kirli değilse gayet yeterli. Detaylı temizlik modu oldukça uzun. Çok gürültülü sayılmaz. Robotun iki tarafında da su püskürtme yeri var. Bizde pek iz bırakmadı. Kablosu oldukça uzun. 5 bin TL civarı robotlardan çok daha kaliteli. Tavsiye ederim."
  • "Kärcher cam temizleyici, kiri, suyu ve izleri güvenilir bir şekilde temizliyor. Özellikle doğrudan güneş ışığında bile neredeyse hiç iz bırakmaması beni çok etkiledi – bu, geleneksel yöntemlerle sık sık karşılaştığım bir sorundu."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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