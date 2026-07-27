Gelişmiş görüntü kalitesi: Philips QD MiniLED televizyon indirimde

İster heyecan dolu bir film izleyin ister kesintisiz bir oyun deneyimi yaşayın aradığınız o yüksek performanslı televizyon artık bir tık uzağınızda. Evinizdeki eğlence standartlarını yukarıya taşıyacak Philips akıllı televizyonda 3.000 TL indirim avantajına kesinlikle göz atmalısınız. İşte detaylar!

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Yüksek kontrast ve canlı renkler: Philips 55MLED810/12 4K QD MiniLED 55" Smart TV

Philips Smart TV, Quantum Dot teknolojisi ve MiniLED arka aydınlatmayı P5 AI görüntü işlemcisiyle birleştirerek dengeli parlaklık, derin siyahlar ve net detaylar sunar. Ambilight teknolojisi, ekrandaki renk tonlarını duvara yansıtarak izleme deneyimini derinleştirir. 120Hz yenileme hızı ile HDMI 2.1 bağlantısı, hareketli sahnelerde ve oyunlarda akıcı bir görüntü sağlayan televizyonun Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ise kaliteli görsel ve işitsel performansıyla günlük TV kullanımınızı ve içerik izleme deneyiminizi daha keyifli hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun araştırmalarım sonucu bu TV ye karar verdim. Gerçekten çok güzel bir ürün. Görüntü kalitesi, yazılımı, kumandası çok iyi. Philips servisi de kuruluma hemen geldi."

"Görüntü kalitesi süper. Smart TV çok hızlı, zaten oyun oynamıyorum 60 hz benim için yeterli, tam bir fiyat performans ürünü... En güzel en uygun fiyatlı mini LED TV teşekkürler Amazon ve Philips."

Bu içerik 27 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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