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Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum"

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Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul’da ormanlık alanda battaniyeye sarılı cesedi bulunan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay’ın (30) ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Eşinin evi terk ettiğini öne süren Volkan K.’nin otomobille ormanlık alana girdiği ve 7 dakika sonra çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, eşini boğduğunu ve cesedini battaniyeye sararak ormana bıraktığını itiraf etti.

Kağıthane’de ortadan kaybolduktan sonra Ayazağa’daki ormanlık alanda cesedi bulunan Bedriye Karaçay’ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Karaçay’ın eşi Volkan K.’nın olay gecesi otomobiliyle ormanlık alana gittiğini tespit etti. Yaklaşık 7 dakika sonra bölgeden ayrıldığı güvenlik kameralarına yansıyan Volkan K., gözaltına alındıktan sonra eşini boğduğunu itiraf etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 1

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Olay, 21 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Yakınlarının kadından haber alamaması üzerine 23 Temmuz'da Ümraniye’de polise başvuran G.G. "Yengeme 2 gündür ulaşamıyorum. Onunla evli olan kardeşim sorunlu biri. Ona bir şeyler yapmış olabilir. Hayatından endişe ediyorum" dedi.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 2

EŞİ ÖNCE "BİLMİYORUM" DEDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kayıp olan Bedriye Karaçay’ı bulmak için harekete geçti. Evine giden polisleri kapıda karşılayan koca Volkan K. "Eşimle kavga etmiştik. O da bir taksi çağırarak evi terk etti. Şimdi nerede bilmiyorum" dedi. Polis Volkan K.’yı teknik ve fiziki takibe alırken, olayla ilgili güvenlik kameraları incelenmeye başladı.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 3

GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ 7 DAKİKALIK AYRINTI SAYESİNDE CESET BULUNDU

Yapılan çalışmalarda Volkan K.’nın 22 Temmuz saat 03.45’te evinden otomobiliyle ayrıldığı Ayazağa'daki ormanlık alana doğru gittiği belirlendi.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 4

Aracıyla ormanlık alana giren Volkan K.’nın yaklaşık 7 dakika sonra aynı yoldan hızla döndüğü görüldü.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 5

Bu gelişme üzerine ormanlık alanda yapılan aramada Bedriye Karaçay’ın battaniyeye sarılı cesedi yol kenarında bulundu.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 6

Cesedin ayak kısmını vahşi hayvanların tahrip ettiği de öğrenildi.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 7

GÖZALTINA ALINAN EŞ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Volkan K.’yı yakalamak için harekete geçti. Gültepe’de bulunan evinden Ataşehir’e kaçan şüpheli Volkan K. burada gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli cinayeti tüm detayları ile anlattı.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 8

"ONU ELLERİMLE BOĞDUM"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde ifade veren Volkan K. eşiyle kendisini aldattığını düşündüğü için daha önceden de kavga ettiklerini söyleyerek "Olay günü birlikte düğüne gittik. Geri döndüğümüzde onunla evde kavga ettik. Beni aldattığını düşündüğüm için kavga sırasında onu ellerimle boğdum" dedi.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 9

"OTOMOBİLE KOYUP CESEDİ ORMANA ATTIM"

Olayın ardından öldürdüğü eşinin, anne ve babasına "Kızınızla kavga ettim. Bir taksi çağırarak evden ayrıldı. Haberiniz olsun" diyerek haber veren Volkan K.’nın tekrar evine döndüğü öğrenildi. Evde cesedi bir battaniyeye saran ardından iple bağlayan Volkan K. ifadesinde "Gece saat 03.45 sıralarında otomobili kapıya yanaştırdım. Cesedi kucaklayarak aracın arka koltuğuna taşıdım. Sonra ormanlık alana doğru götürüp yol kenarına attım. Daha sonra geri dönerek uyudum" dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Volkan K. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce “Evi terk etti” dedi, 7 dakikalık görüntü gerçeği ortaya çıkardı! Bedriye Karaçay cinayetini eşi itiraf etti: "Onu ellerimle boğdum" 10

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Anahtar Kelimeler:
cinayet anne
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