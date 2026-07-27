İnfiale yol açan görüntüler! Hamileyken bile şiddete uğradı: 2 çocuk annesinin dramı yürek burktu

Sosyal medyada Dilara isimli bir kadın, uzun süredir eşi tarafından sistematik şiddete uğruyor. Paylaşılan görüntülerde, genç kadının yaşadığı mağduriyet ve çocuklarıyla birlikte içinde bulunduğu zor durum infiale yol açtı.

HAMİLEYKEN BİLE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Paylaşımlara göre biri henüz 3 aylık olan iki çocuğu bulunan Dilara'nın, hamileliği sırasında da şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

KAYINVALİDESİNİ DE TEHDİT ETTİ

İddialara göre şiddet uygulayan eş, yalnızca Dilara'yı değil, kayınvalidesini de tehdit ettiği öğrenildi. Şahsın, kayınvalidesinin adına yüksek miktarda kredi çektirdiği ve bu paraları farklı amaçlarla kullandığı öne sürüldü.

BABASINI KAYBETTİĞİ İÇİN BOŞANAMIYOR İDDİASI

Babasını kaybettiği belirtilen Dilara'nın, yeterli aile desteğine sahip olmadığı, boşanmak istemesine rağmen eşinin ailesinden geldiği öne sürülen tehditler nedeniyle bu süreçte zorlandığı ifade edildi. Genç kadının hem kendi hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiği aktarıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda sanal medya kullanıcısı, Dilara ve çocuklarının korunması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.