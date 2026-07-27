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Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. Tomay'ın sipariş ettiği 9.50 gram uyuşturucu maddeyi oturduğu rezidanstaki arkadaşın doğal gaz dolabına sakladığı belirlendi. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.

Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonları sürüyor. Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın oturduğu rezidansa uyuşturucu siparişi verdiği tespit edildi.

DOĞAL GAZ SAATİNİN BULUNDuĞU DOLABA SAKLADI

Sabah'ın haberine göre çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi Tomay, aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabın içine sakladı. Daha sonra site görevlileri çantayı fark edip sahibini aramaya başladı.

Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı 1

GÖZALTINA ALINDI

Durum ekiplere bildirildi. Olayın fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay, şüpheli Süleyman Ç.yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerinde fenomeni adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Can Tomay adliyeye sevk edildi.

Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı 2

"UYUŞTURUCU OPERASYONUNDAN ÇEKİNDİĞİM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

İfadesi alınan Tomay, uyuşturucu kullanan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Tomay, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" söyledi. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Mesut Can Tomay Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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