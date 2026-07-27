En büyük bataryayla geliyor: Oppo A7 Pro Max doğrulandı!

Geçen hafta ortaya çıkan bir sızıntıda Oppo’nun 10.000 mAh bataryaya sahip A7 Pro Max üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.

Telefonun daha sonra Geekbench’te görüntülendiği ve bu kayıtla yonga seti ile RAM kapasitesinin ortaya çıktığı belirtilmişti. Oppo, Weibo’da paylaştığı tanıtım görseliyle cihazın gerçek olduğunu, yakında geleceğini ve 10.000 mAh bataryaya sahip olacağını doğruladı.

OPPO TELEFONLARINDAKİ EN BÜYÜK BATARYA

GSMArena'da yer alan habere göre, A7 Pro Max’in 10.000 mAh kapasiteli bataryası, şimdiye kadar bir Oppo telefonunda kullanılan en büyük batarya olacak.

SNAPDRAGON 4 GEN 5 VE 12 GB RAM İDDİASI

Daha önceki söylentilere ve Geekbench kaydına göre Oppo A7 Pro Max, Snapdragon 4 Gen 5 yonga setinden güç alacak.

Yonga setine 12 GB RAM’in eşlik edeceği öne sürüldü.

Telefonun 120 Hz yenileme hızına ve “1.5K” çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekranla geleceği de iddialar arasında yer alıyor.

50 MEGAPİKSEL ÖN VE ARKA KAMERA

Oppo A7 Pro Max’in arkasında 50 megapiksel ana kameranın yanı sıra türü belirtilmeyen 2 megapiksel ikinci bir kameranın bulunacağı ileri sürüldü.

Telefonun ön tarafında ise 50 megapiksel özçekim kamerasının yer alacağı iddia edildi.

Cihazın 80W kablolu hızlı şarj desteği sunacağı da öne sürüldü.

KALINLIĞI VE AĞIRLIĞI DA ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Oppo A7 Pro Max’in 8,47 milimetre kalınlığında ve 226 gram ağırlığında olacağı iddia edildi.

Telefonun yakında geleceğinin açıklanmasının ardından, teknik özelliklerinin daha fazlasını doğrulayan yeni tanıtımların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.