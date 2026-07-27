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MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: "Özel'in üzülmesini arzu etmeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Bahçeli, "Özel’in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP – Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz" dedi. CHP'deki 'Figüran' iddiaları ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: "Özel'in üzülmesini arzu etmeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesi, hukuki imkanlara müracaat etmesi ve yıllarca Genel Başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine dair görüşlerini açıklaması en tabii hakkıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli den dikkat çeken mesaj: "Özel in üzülmesini arzu etmeyiz" 1

DİKKAT ÇEKEN MESAJ: ÖZEL'İN ÜZÜLMESİNİ ARZU ETMEYİZ"

Özgür Özel ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Sayın Özgür Özel’in de siyasi emeği, hem Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmüş olduğu hem de Türk siyasi hayatına geçtiğimiz günlerde giren Yeni Parti ile temsil ettiği Genel Başkanlık makamı ve buna bağlı olarak kendisinin politikasına güvenen 91 milletvekili ile iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi aşikardır. Sayın Özel’in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP – Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel’in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli den dikkat çeken mesaj: "Özel in üzülmesini arzu etmeyiz" 2

'FİGÜRAN' İDDİASI: "BÜTÜN YÖNÜYLE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR"

CHP'nin İstanbul'da rozet takma töreninde gündeme gelen figüran iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan Bahçeli, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.

MHP lideri Bahçeli den dikkat çeken mesaj: "Özel in üzülmesini arzu etmeyiz" 3

Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında, henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Özgür Özel
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