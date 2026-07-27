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Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, partinin kuruluşu nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e tebrik mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e gönderdiği mesajında, "Türk siyaseti, Cumhuriyet tarihi boyunca tanık olmadığı uygulamalar ve müdahalelerle karşı karşıya bırakılmıştır. Ancak inanıyorum ki, 200 yıla yaklaşan demokrasi mücadelemiz ve tecrübemiz bu günleri aşmaktaki en büyük dayanağımız olacaktır. Siyasi hayatımızın, önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir döneme girdiği bu süreçte, demokratik meşruiyetin, millet iradesinin ve hukuk devletinin esas alınmasının Türkiye’nin ortak menfaati olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile Yeni Parti’nin kuruluşunu ve genel başkanlığınızı kutluyor, demokratik hayatımıza olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, şahsınıza ve yol arkadaşlarınıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Dursun Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel İYİ Parti Yeni Parti
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