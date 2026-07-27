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Sosyal medya şaklabanına tepki çığ gibi büyüdü! Etkileşim için Türk polisine küfür ve hakaretler savurdu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada canlı yayın açan bir kendini bilmezin Türk polisine yönelik sarfettiği küfür ve hakaret dolu ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Şahsın izlenme ve etkileşim elde etmek amacıyla bunu yaptığı iddia edildi.

Sosyal medya şaklabanına tepki çığ gibi büyüdü! Etkileşim için Türk polisine küfür ve hakaretler savurdu
Doğukan Akbayır

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformunda "Murat" kullanıcı ismiyle yayın yapan bir kişi, takipçileriyle canlı yayın gerçekleştirdi. Yayın sırasında izleyicilerinden platform üzerinden hediye ve para göndermelerini isteyen şahıs, bir süre sonra emniyet mensuplarını hedef alan küfürlü ve hakaret içerikli ifadeler kullanmaya başladı. Canlı yayında sarf ettiği sözleri çok sayıda kullanıcının izlediği şahıs, o anlara ait görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

AMACI ETKİLEŞİM ELDE EDİP PARA KAZANMAKMIŞ

Şahsın, sosyal medya platformlarında izleyici sayısını ve etkileşimini artırarak gelir elde etmek amacıyla bu tür paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, Türk polisine yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler dikkat çekti.

POLİS EKİPLERİNE KÜFÜRLER SAVURDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde şahsın canlı yayın yaptığı, izleyicilerinden hediye göndermelerini istediği ve yayın sırasında polis ekiplerine yönelik küfürlü ifadeler kullandığı anlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis
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