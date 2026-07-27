Trump'tan İran'a askeri operasyon sinyali! "Hazırız"

ABD'nin İran'a yönelik 13 gün süren saldırıları sonrasında ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması gelmişti. Trump, İran'ın müzakere yapmak istediğini belirtmişti. İran da ABD'nin saldırıları sona erdirdiğini ifade ederek bölgedeki saldırılarını sonlandırmıştı.

ASKERİ MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Gözler şimdi yeniden kurulacak olan müzakere masasına çevrildi. Trump son olarak yaptığı açıklamada müzakerelerin başarısız olması durumunda İran'a güçlü askeri müdahalede bulunacaklarını ifade etti.

SALDIRI PLANI SIZMIŞTI

Öte yandan ABD medyası geçtiğimiz günlerde İran'a yönelik olası saldırı planını paylaşmıştı. Buna göre ABD'nin hedefinde İran'ın uranyum tesisleri var. Binlerce askerin tesislere saldıracağı ve bir savunma hattı oluşturulacağı aktarılmıştı.