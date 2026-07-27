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Masaj salonuna fuhuş operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

Samsun’un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Masaj salonuna fuhuş operasyonunda 3 kişiye adli kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atakum'da faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

SAMSUN'DA FUHUŞ OPERASYONU

Yürütülen çalışmada "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa teşvik, aracılık" suçları kapsamında işletme sahibi İ.Z. adlı kadın ile çalışanlar M.H. ve C.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun fuhuş operasyonu masaj salonu
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