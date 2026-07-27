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Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında başta sanatçı Haluk Levent olmak üzere dernekle ilişkili birçok isim gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
Recep Demircan

Şarkıcı Haluk Levent ve dernekle ilgili birçok ismin tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ahbap Derneği'ne kayyum atandığı duyuruldu.

Ahbap Derneği ne kayyum atandı 1

AHBAP DERNEĞİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği; derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın kayyım olarak atanmasına karar verdi.

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MAL VARLIKLARI ÜZERİNDE TEDBİR BULUNDUĞU VE FESİH SÜRECİ BAŞLATILDIĞI DUYURULDU

Kararda; derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

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kayyum Ahbap Derneği ahbap
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