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Bursa'da silahlı kavgada 21 yaşındaki genç yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki genç arasında çıkan kavgada bir kişi, silahla bacağından vurulması sonucu yaralandı.

Bursa'da silahlı kavgada 21 yaşındaki genç yaralandı

Olay, Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan H.G. (19) ile E.T. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bursa da silahlı kavgada 21 yaşındaki genç yaralandı 1

BURSA'DA SİLAHLI SALDIRI

Daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. H.G., silahla E.T.'yi bacağından vurdu. Silah sesleri çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa da silahlı kavgada 21 yaşındaki genç yaralandı 2

21 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
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