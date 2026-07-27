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Edirne'de toplu balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune alındı

Edirne merkez ilçeye bağlı Korucu köyündeki gölette yaşanan balık ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından göletten numune alındı.

Edirne'de toplu balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune alındı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ihbarın alınmasının ardından Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik ekiplerinin Korucu köyündeki gölette inceleme başlattığı belirtildi.

Edirne de toplu balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune alındı 1

EDİRNE'DE TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ

Göletin farklı noktalarında su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, pH ve diğer temel su kalite parametrelerinin ölçüldüğü, yapılan ilk incelemelerde balık ölümlerini doğrudan açıklayabilecek olumsuz bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Açıklamada, balık ölümlerinin göletin su seviyesinin düşük olduğu sığ kesimlerde yoğunlaştığının tespit edildiği belirtilerek, ilk değerlendirmelere göre olayın elektrik kullanılarak yapılan usulsüz avcılıktan kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

Edirne de toplu balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune alındı 2

NUMUNE ALINDI

Balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenmesi için gerekli numunelerin alınarak yetkili laboratuvara gönderildiği aktarılan açıklamada, laboratuvar analizleri ile teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin sonucun bilimsel veriler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Edirne
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