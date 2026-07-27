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Eyüpsultan’da fırının havalandırma borusunda çıkan yangın çatıya sıçradı

İstanbul Eyüpsultan’da 4 katlı binanın giriş katında bulunan ekmek fırınının havalandırmasında çıkan yangın, bitişikte bulunan binanın çatısına sıçradı.

Eyüpsultan’da fırının havalandırma borusunda çıkan yangın çatıya sıçradı

Yangın, saat 16.15’te Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Işık Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında bulunan ekmek fırınındaki havalandırma borusunda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki binanın çatısına sıçradı.

Eyüpsultan’da fırının havalandırma borusunda çıkan yangın çatıya sıçradı 1

EYÜPSULTAN'DA YANGIN PANİĞİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, iki binada da hasar oluştu. Yangının söndürüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan’da fırının havalandırma borusunda çıkan yangın çatıya sıçradı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eyüpsultan
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