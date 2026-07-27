Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı olduğuna dair gelen soruya “Türkiye harika bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız ya da satmamamız gerektiğini söyleyemez" yanıtını verdi.
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