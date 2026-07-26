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3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul'da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında

İstanbul'da günlerdir aranan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'dan acı haber gelirken korkunç bir cinayet ortaya çıktı. Eşiyle tartışıp evden ayrıldığı öne sürülen 3 çocuk annesi kadının cesedi ormanlık alanda bulundu, eşi ve ağabeyi gözaltına alındı. Eşinin kız kardeşinin evinin önünde ise gerginlik önlendi.

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul'da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay iddiaya göre eşiyle yaşadığı tartışmadan sonra evden ayrıldı. 4 gün sonra, Sarıyer’deki ormanlık alanda kadının cesedi bulundu. Genç kadının öldürüldüğü tespit edilirken kadının eşi V.K. (30) ile ağabeyi G.G. (40) gözaltına alındı. Kadının ölüm haberini alan yakınları eşinin ailesinin yaşadığı evin önünde toplanırken gerginlik zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri sayesinde önlendi.

TARTIŞMADAN SONRA KAYBOLDUĞU İDDİASI

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi V.K. ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Güzeldere Caddesi’nden taksiye binen Karaçay’dan bir daha haber alınamadı. Kadının telefonuna da ulaşılamaması üzerine yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı.

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında 1

  • Bedriye Karaçay'ın babası Çınar Yarar

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Bedriye Karaçay’ın izine Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii’ndeki ormanlık alanda rastladı. Bölgede yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaçay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Bedriye Karaçay’ın öldürüldüğü tespit edildi.

EŞİ VE EŞİNİN AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayet soruşturması kapsamında Bedriye Karaçay’ın eşi V.K. ile ağabeyi G.G.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Kadının eşi V.K. hakkında poliste 4, V.K.'nin kız kardeşi A.G. (38) hakkında da 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında 2

YAKINLARI EŞİNİN AİLESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Bedriye Karaçay’ın ölüm haberinin aileye ulaşmasının ardından kadının yakınları, V.K.’nin kız kardeşi A.G.’nin yaşadığı evin önünde toplandı.

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında 3

Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında 4

A.G., herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla polis ekiplerince güvenli şekilde evden çıkarılarak emniyete götürüldü. Kalabalık ise ekiplerin uyarılarının ardından kontrollü şekilde dağıtıldı.

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında 5

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında 6

3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ölü bulundu! İstanbul da kanlı sır perdesi: Eşi ve ağabeyi gözaltında 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer İstanbul Kağıthane ölüm
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