Son dakika | Yeni Parti’ye bir belediye daha! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar CHP’den istifa etti

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından gözler belediye başkanlarına çevrilmişti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun desteğini açıklamasıyla ilk büyükşehir belediyesini kazanan Yeni Parti’ye bir belediye daha katıldı.

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçtiğini duyurdu. Aydar’la birlikte CHP Ceyhan İlçe Başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe delegeleri ile çok sayıda partili de istifa etti.

“BİZ KOLTUK DEĞİŞTİRMEDİK”

Kadir Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün; ilçe başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il ve ilçe delegelerimiz ile çok sayıda yol arkadaşımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek yeni partimizin çatısı altında yeni bir siyasi yürüyüşe ilk adımımızı attık.

Biz koltuk değiştirmedik; inandığımız değerlerin peşinden yürümeyi seçtik. Çünkü siyaset, rozetten önce duruştur.

Bugün attığımız adım, ortak irademizin ve geleceğe olan inancımızın ifadesidir. Birlikten aldığımız güçle, aynı kararlılık ve aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz.

Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, desteğini ve sevgisini hissettiren tüm hemşehrilerimize ve yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Cesaret bulaşıcıdır. Değişim kaçınılmazdır. Yolumuz açık, umudumuz büyük!”

CEYHAN’I YÜZDE 45,67 İLE KAZANMIŞTI

Kadir Aydar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 45,67’sini alarak Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. Aydar’ın katılımıyla Ceyhan Belediyesi de CHP’den Yeni Parti’ye geçmiş oldu.