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Son dakika | Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye desteğini açıkladı. “Sizinleyiz Özgür Özel” diyen Dutlulu’nun kararıyla Manisa, Yeni Parti’ye katılan ilk büyükşehir belediyesi oldu.

Son dakika | Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu
Mehmet Hazar Gönüllü

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından gözler belediye başkanlarına çevrildi. İlk büyükşehir desteği ise Özel’in memleketi Manisa’dan geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP’de kalmayı tercih eden partililerin kararına saygı duyduğunu ancak mevcut koşullarda aynı yolu sürdürmeyi doğru bulmadığını belirtti.

Son dakika | Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu 1

“SİZİNLEYİZ ÖZGÜR ÖZEL”

Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizinleyiz Özgür Özel.”

Son dakika | Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu 2

Dutlulu’nun bu açıklamasıyla Manisa, Yeni Parti’ye desteğini duyuran ilk büyükşehir belediyesi oldu.

CHP MANİSA’YI 74 YIL SONRA KAZANMIŞTI

CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ferdi Zeyrek’in yüzde 57’yi aşan oy oranıyla Manisa’yı 74 yıl sonra kazanmıştı. Zeyrek’in 2025’te hayatını kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimle Besim Dutlulu belediye başkanlığı görevine getirilmişti.

Son dakika | Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu 3

- Ferdi Zeyrek ve Besim Dutlulu

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Manisa Özgür Özel CHP Besim Dutlulu Yeni Parti
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