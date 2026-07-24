Son dakika | Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından gözler belediye başkanlarına çevrildi. İlk büyükşehir desteği ise Özel’in memleketi Manisa’dan geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP’de kalmayı tercih eden partililerin kararına saygı duyduğunu ancak mevcut koşullarda aynı yolu sürdürmeyi doğru bulmadığını belirtti.

“SİZİNLEYİZ ÖZGÜR ÖZEL”

Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizinleyiz Özgür Özel.”

Dutlulu’nun bu açıklamasıyla Manisa, Yeni Parti’ye desteğini duyuran ilk büyükşehir belediyesi oldu.

CHP MANİSA’YI 74 YIL SONRA KAZANMIŞTI

CHP, 2024 yerel seçimlerinde Ferdi Zeyrek’in yüzde 57’yi aşan oy oranıyla Manisa’yı 74 yıl sonra kazanmıştı. Zeyrek’in 2025’te hayatını kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan seçimle Besim Dutlulu belediye başkanlığı görevine getirilmişti.

- Ferdi Zeyrek ve Besim Dutlulu