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Son dakika | Özgür Özel'e yeni görev: Yeni Parti'nin Kurucu Genel Başkanı oldu

Son dakika haberi: Özgür Özel ve 91 vekil bugün CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. Yapılan ilk toplantıda Özgür Özel, Kurucu Genel Başkan seçildi.

Son dakika | Özgür Özel'e yeni görev: Yeni Parti'nin Kurucu Genel Başkanı oldu

Son dakika haberi: Özgür Özel ve ekibi tarafından YENİ Parti'yi kurmak için hazırlanan başvuru belgeleri, İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti. Bu çerçevede YENİ Parti'ye geçmek için Özel dahil, 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

İstifaların ve başvurunun ardından, YENİ Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926 yılında kurulan, ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda Özgür Özel, oy birliği ile Genel Başkanlığına seçildi.

Son dakika | Özgür Özel e yeni görev: Yeni Parti nin Kurucu Genel Başkanı oldu 1

YENİ PARTİ YARGITAY'IN SİTESİNDE

Bu arada Yeni Parti, Yargıtay'ın internet sitesindeki siyasi partiler listesinde yerini aldı.

Son dakika | Özgür Özel e yeni görev: Yeni Parti nin Kurucu Genel Başkanı oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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