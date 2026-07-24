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Birlikte uçurumdan yuvarlandılar! 20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Bolu'da ava gitmek üzere yola çıkan 3 kişinin bulunduğu cip, 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada yaşları henüz 20 olan iki sevgili hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ise yaralandı.

Birlikte uçurumdan yuvarlandılar! 20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Bolu'da gençlerin av yolculuğu faciayla sonlandı. Arabayla uçurumdan yuvarlanan 3 kişiden 2'si can verdi.

15 METRELİK UÇURUMDAN DÜŞTÜLER

Feci kaza, Çaygökpınar köyü yolunda meydana geldi. Ormanlık alana ava gittikleri öğrenilen Enes Yaman (25) idaresindeki cip, kontrolden çıkarak 15 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Birlikte uçurumdan yuvarlandılar! 20 yaşındaki genç çiftin feci sonu 1

GENÇ SEVGİLİLERDEN ACI HABER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman (20) ile sevgilisi Ceyda Öztürk'ün (20) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Birlikte uçurumdan yuvarlandılar! 20 yaşındaki genç çiftin feci sonu 2

ARACI KULLANAN AĞABEY YARALI KURTULDU

Aracı kullanan ve Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Birlikte uçurumdan yuvarlandılar! 20 yaşındaki genç çiftin feci sonu 3

Yaralı sürücü Enes Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Birlikte uçurumdan yuvarlandılar! 20 yaşındaki genç çiftin feci sonu 4

Hayatını kaybeden Emre Yaman ve Ceyda Öztürk'ün cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Birlikte uçurumdan yuvarlandılar! 20 yaşındaki genç çiftin feci sonu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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