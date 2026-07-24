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Yemen'de ezber bozan atama! İlk kez bir kadın Dışişleri Bakanı oldu

Yemen'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirilen kabine değişikliği ülke tarihinde bir ilke sahne oldu. Efrah Abdulaziz ez-Zube, Yemen'in ilk kadın Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilirken hükümette üç bakanın yeri değişti.

Yemen'de ezber bozan atama! İlk kez bir kadın Dışişleri Bakanı oldu

Yemen'deki kabine değişikliğiyle ülke tarihinde ilk kez bir kadın Dışişleri Bakanlığına getirildi. Yemen resmi ajansı SABA'ya göre Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani hükümetinde değişiklik yapan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Kararnameyle Efrah Abdulaziz ez-Zube ülke tarihinin ilk kadın Dışişleri Bakanı oldu.

Kabine değişikliğiyle Bedr Muhammed Mübarek Baselme Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, Ahd Muhammed Salim Ca'sus ise Yerel Yönetim Bakanı olarak atandı.

Yemen'de 6 Şubat'ta kurulan Zindani hükümetinde 3'ü kadın olmak üzere 35 bakan yer alıyordu. Zindani hem Başbakanlık hem Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütüyordu.

Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Zube ise daha önce Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı olarak görev yapıyordu.

Yemen de ezber bozan atama! İlk kez bir kadın Dışişleri Bakanı oldu 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen dışişleri bakanı
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