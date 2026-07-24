Dikkat! Hava durumu bir anda değişecek; Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara, Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların kuzeyde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rekor sıcaklıklar görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul dahil birçok ilde kısa süreli yağışlar görülecek. Cumartesi günü ise ülkenin büyük bölümünde yağışlar şiddetlenecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞECEK

Bugün 30 derece civarında seyredecek sıcaklıklar yarın şiddetli yağışın da etkisiyle 20 derecelere kadar inecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi gününden itibaren yeni haftada yağışlar etkisini yitirmeye başlayacak ve sıcaklık yeniden yükselecek.